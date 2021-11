Fabian Ruiz escluso dalle convocazioni della Spagna, bomba di AS: il vero motivo della decisione!

Ha fatto molto rumore l'esclusione di Fabian Ruiz dalla lista dei convocati della Spagna. Il centrocampista del Napoli si sta mettendo in mostra in quella che sembra essere la sua migliore stagione in azzurro, diventando fulcro fondamentale del progetto di Luciano Spalletti. Eppure, nonostante le prestazioni da urlo, per lui non c'è spazio tra i convocati della Spagna.

Fabian Ruiz Spagna

A fornire una clamorosa indiscrezione sulle motivazioni dell'esclusione è il quotidiano spagnolo AS, che riferisce come alla base della decisione ci sia uno screzio avvenuto tra Fabian e il CT Luis Enrique.

Ma c'è di più: sempre secondo As, infatti, finché non cambierà il commissario tecnico, l'ex Real Betis difficilmente potrà tornare a giocare con la Spagna.