Due calciatori a parametro zero sul quale potrebbe puntare il Napoli: giocano in Serie A

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato:

"Molti dei calciatori in scadenza hanno già il rinnovo pronto, altri invece dovranno poi fare valutazioni. Oggi andare in scadenza di contratto non è più conveniente come una volta per il calciatore. Prima significava sicuramente incassare, oggi la certezza non c'è: o è un top player e ha la fila fuori dalla porta oppure può guadagnare al massimo la stessa cifra.

FOTO: Getty - Sassuolo Boga Djuricic

Quali giocatori a scadenza possono fare comodo al Napoli? Sicuramente Dybala e Cuadrado rinnoveranno con la Juventus, Bernardeschi sicuramente tratterà. Boga potrebbe essere un nome, anche Djuricic magari senza premio alla firma. Un conto è giocare nel Sassuolo e un conto è giocare nel Napoli. Alcuni nomi sono certamente appetibili per il Napoli".