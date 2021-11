Veretout: "Milan o Napoli per lo Scudetto? Sono legato ad un allenatore"

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento complesso dei giallorossi e della situazione legata allo Scudetto.

"Mourinho ha ragione, ora alla Roma servono rinforzi per il progetto. Lui è l'uomo giusto, ma siamo in un periodo di calo. Eravamo partiti bene, probabilmente in molti ci hanno visti arrivati al punto migliore. La stagione è lunga e il nostro obiettivo non cambia: la zona Champions è a 3 punti, sta a noi ripartire".

Veretout Roma

Veretout: "Scudetto? Molto legato a Pioli"

Jordan Veretout, poi, si è soffermato sulla questione Scudetto.

"Pioli è davvero super, siamo legati a vita. Anche l'Inter è in corsa grazie ad un leader in campo e fuori come Dzeko. E poi c'è il Napoli che con Spalletti gioca un bel calcio".