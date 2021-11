Alvino sicuro: "Insigne? Alla fine succederà!"

Carlo Alvino, giornalista e telecronista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla situazione legata al contratto di Insigne. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Foto: GETTY - Insigne rinnovo

"Io sono convinto che Insigne rinnoverà con il Napoli. Le parole di De Laurentiis e quelle di Pisacane non sono una notizia, sappiamo tutti dell'esistenza di una trattativa.

Non è poi corretto prendere, ad esempio, la situazione del rinnovo di Mertens. In quel caso, infatti, eravamo in epoca pre-Covid. Ora, tra l'età del calciatore e la crisi economica causata dalla pandemia, Insigne deve guardare l'insieme con una prospettiva differente e condizioni economiche diverse".