Non solo Insigne, il Napoli sta lavorando ad un altro rinnovo: presentata già l'offerta, lo vuole anche la Lazio! I dettagli

La sosta per le Nazionali sarà un periodo importante per i vari club di Serie A per pianificare le mosse di mercato in vista della sessione invernale di trasferimenti. Anche il Napoli è al lavoro, in particolare per trovare l'accordo sui rinnovi di contratto.

Infatti non solo il tema legato al contratto di Lorenzo Insigne, ma in casa partenopea si lavora al prolungamento dell'accordo per David Ospina. A rivelarlo è stato il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione "Campo Aperto" su Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato:

Ospina Napoli

"Il Napoli sta parlando anche con altri giocatori per il rinnovo del contratto: uno di questi è Ospina. Su di lui c'è anche il forte interesse della Lazio, ma l'intenzione del Napoli è quello di trattenere il portiere colombiano. Infatti mi risulta che una prima proposta sia stata già avanzata".