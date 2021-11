Possibile beffa per il Napoli: un obiettivo può finire alla Roma

José Mourinho ha chiesto alla Roma diversi rinforzi in vista del mercato di gennaio: un centrocampista come Zakaria, un terzino sinistro per far rifiatare Karsdorp e un difensore centrale. Il profilo perfetto individuato dallo Special One per ricoprire quest'ultimo ruolo sarebbe quello di Marcos Senesi del Feyenoord.

FOTO: Imago - Senesi Feyenoord

Il difensore 24enne argentino è stato accostato recentemente anche al Napoli. In vista di una possibile partenza di Manolas verso il suo paese di origine, la Grecia, Senesi era stato individuato come suo possibile sostituto. Voci di mercato lo avevano visto vicino al club azzurro anche durante la scorsa sessione di calciomercato, ma la trattativa non è mai entrata nel vivo. Il suo valore si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma ora la Roma fa sul serio per portarlo nella capitale.

Mourinho ha parlato in più di un'occasione di una squadra "incompleta", "squilibrata", "non più forte di quella dell'anno scorso". I Friedkin, dunque, sarebbero disposti ad accontenatre le richieste del tecnico portoghese nonostante siano necessari dei sacrifici economici.