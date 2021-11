Non solo il Napoli su Nandez: lo vuole anche una top di Serie A

È corsa a due tra Napoli ed Inter per Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari è diventato oggetto del desiderio di diverse big di Serie A già durante la scorsa estate. Alla fine, però, è restato in Sardegna, dove sta vivendo un periodo complicato in linea con le prestazioni della squadra allenata da Walter Mazzarri.

In vista del mercato di gennaio, dunque, il nome di Nandez torna ad essere di moda. L'Inter in estate aveva seriamente valutato il suo profilo per la sostituzione di Hakimi, prima di virare con decisione su Dumfries. L'esterno olandese, però, sta ancora trovando difficoltà di adattamento al campionato di Serie A.

FOTO: Imago - Nandez Cagliari

I vari Vecino, Gagliardini e Sensi non hanno avuto la possibilità di entrare nelle rotazioni di mister Inzaghi, motivo per cui Nandez può andare a rinforzare un reparto che dà l'impressione di essere un po' "corto".

Per il centrocampista uruguagio resta comunque in pole il Napoli di Spalletti. Il suo contratto col Cagliari scade nell'estate 2024 e la sua valutazione di mercato si aggira sui 25-30 milioni di euro: potrebbe essere una buona occasione di mercato per il club di De Laurentiis. Nandez andrebbe così ad infoltire il centrocampo azzurro, con la possibilità di ricoprire più di un ruolo: trequartista, regista basso davanti la difesa o mezzala. Lo riporta calciomercato.com.