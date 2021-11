Marcolin: "Il Napoli ha il nuovo Veron: è un calciatore che dà una marcia in più"

Dario Marcolin, opinionista DAZN ed ex calciatore del Napoli, ha parlato della squadra di Luciano Spalletti durante la trasmissione "Radio Goal" in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

"Il Napoli ha un calciatore che mi ricorda Sebastian Veron, ve lo ricordate? Gioca a destra, a sinistra, cambia posizione e si propone in attacco, da idee e fa anche gol dal limite dell'area: parlo ovviamente di Fabian Ruiz. Lui è straordinario. Mi rivedo in lui anche per corsa e piede sinistro, ma rispetto a quando giocavo io, lui spazia in più zone del campo".

FOTO: Imago - Fabian Ruiz

"Il Napoli è una squadra molto forte in attacco, Fabian dà sempre una marcia in più davanti, dando geometrie e fantasie a tutta la compagine allenata da Luciano Spalletti. Contro il Verona è mancata un po' di fortuna, il palo di Osimhen è clamoroso. Qualcosa è mancato anche negli ultimi 30 metri".

"Quest'anno il Napoli può giocarsela alla grande per lo scudetto, la squadra c'è, ha una grande capacità e organizzazione difensiva, alla fine sono sicuro che questo farà la differenza in chiave scudetto".