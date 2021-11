Sindaco Frattamaggiore: "Abbiamo preso una decisione su Insigne. Succederà dopo le partite della Nazionale"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Antonio Del Prete, sindaco di Frattamaggiore. Ecco quanto evidenziato:

"La cittadinanza onoraria di Frattamaggiore a Insigne? Lorenzo non ha mai dimenticato le sue origini, era un atto dovuto conferirgli la cittadinanza onoraria. La consegna ufficiale avverrà dopo le gare di qualificazione al Mondiale, sperando che Insigne segni il gol decisivo per portare l’Italia in Qatar.

Napoli rinnovo Insigne

Il futuro di Insigne? Resterà al Napoli, è fortemente attaccato a Napoli e al Napoli. La prossima cittadinanza onoraria sarà conferita alla campionessa paralimpica Assunta Legnante.

La sconfitta della Frattese in Eccellenza? Nello sport, come nella vita, non si può sempre vincere".