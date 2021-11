"Siamo alle solite", Diego Jr protesta per il rigore negato: reazione di Osimhen sui social

Il gara tra Napoli e Verona andata in scena allo stadio Maradona ha visto non poche discussioni nei confronti dell'arbitraggio del direttore di gara Ayroldi. Gli azzurri, infatti, lamentano due possibili penalty non fischiati per fallo su Osimhen.

Uno di questi vede un difensore del Verona strattonare da dietro vistosamente l'attaccante del Napoli, che poi protesta. Diego Maradona Jr ha così immortalato il momento incriminato e pubblicato una Instagram Stories, scrivendo: "È stato fischiato fallo a Osimhen dopo la protesta! Siamo alle solite...".

La particolarità sta nel fatto che l'attaccante del Napoli abbia deciso di ricondividere a sua volta la protesta del figlio del Pibe de Oro.

ECCO LA FOTO: