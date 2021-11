Bargiggia: "Al procuratore di Insigne sono arrivate una proposta e un sondaggio. Una è del PSG"

A 1 Station Radio è intervenuto Paolo Bargiggia, noto giornalista esperto di calciomercato e conduttore di UdineseTV. Ecco quanto evidenziato:

"Insigne? De Laurentiis ha rilanciato la responsabilità del rinnovo sul calciatore con le sue ultime dichiarazioni. Quello che so io è che il presidente sarebbe disposto ad offrirgli un quinquennale a 3, massimo 3,5 milioni di euro a stagione, per rientrare nel nuovo business plan della società. Le dichiarazioni di Aurelio possono essere un tentativo di mettere il capitano contro la piazza, per far digerire più facilmente una eventuale partenza. Va detto che Lorenzo è il 10 della Nazionale e può andare ovunque a prendere un triennale da 5 o 6 milioni di euro, per poi chiudere la carriera altrove.

Napoli rinnovo Insigne

Pisacane ha in mano una proposta dell’Inter ed un sondaggio del Paris Saint Germain. La posizione di entrambe le parti è giusta: il presidente deve far quadrare i conti, il calciatore può ambire a qualcosa in più. In questo ragionamento, però, non entrano in gioco i sentimenti che potrebbero accelerare l’accordo.

Dopo questo primo terzo di campionato possiamo dire che Milan e Napoli sono le squadre da battere, più dietro c’è l’Inter che ha qualcosa in meno alla coppia di testa".