Auriemma critica aspramente un azzurro: "Mai cresciuto mentalmente"

Il Napoli di Luciano Spalletti non ha ancora trovato le giocate decisive di Piotr Zielinski. Anche ieri sera contro il Verona, il fantasista polacco è sembrato un po' in ombra dopo le due reti consecutive contro Salernitana e Legia Varsavia.

Napoli Zielinski

Auriemma critica Zielinski: "Mai cresciuto mentalmente"

Del momento negativo di Piotr Zielinski, ha parlato Raffaele Auriemma a Marte Sport Live, programma in onda su Radio Marte.

"Non l’ho mai visto crescere mentalmente. Lo metterei in panchina, così vediamo se reagisce alla parte più dura della carriera di un calciatore. Per me dovrebbe lasciare spazio ad Elmas. Degli 11 titolari di ieri, i calciatori che ha toccato meno palloni giocabili sono Osimhen e Politano, ma Zielinski è il terzultimo di questa classifica. Non si fa vedere nel vivo del gioco".