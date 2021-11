Ultim'ora, salta un'altra panchina: chiamato Shevchenko per allenare in Serie A

Non è bastato il pareggio ottenuto per 2-2 contro l'Empoli a Davide Ballardini per salvare la panchina del Genoa. Infatti, proprio in questi minuti, la società ligure starebbe formalizzando l'esonero del tecnico.

Come riferisce il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, il grifone avrebbe deciso di dire addio al tecnico e avrebbe già contattato il sostituto.

FOTO: Getty - Shevchenko

La prima idea portava ad Andrea Pirlo, che però avrebbe preso tempo. Ecco perché il Genoa, che ha fretta di trovare un nuovo allenatore ha deciso di virare su Andriy Shevchenko, ex stella del Milan e reduce dall'esperienza con la Nazionale ucraina in panchina.