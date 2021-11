Maglia speciale per Maradona, il Napoli ha fatto una richiesta al Consiglio di Lega

Il Napoli ha pensato a grandi cose per onorare la memoria di Diego Armando Maradona. Oltre il grande evento in programma il prossimo 28 novembre, in occasione di Napoli-Lazio, la società azzurra ha creato, in collaborazione con EA7, una maglia speciale per Diego.

Maglia Speciale Maradona

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, questa maglia speciale potrebbe essere indossata dai giocatori azzurri per tutto il mese di novembre, a un anno dalla morte del Pibe de Oro. La società avrebbe già fatto richiesta al Consiglio di Lega Serie A per poter, appunto, giocare i match del mese di novembre con la maglia in onore di Diego Armando Maradona.

Il Napoli, stando alle notizie riportate da Il Mattino, presenterà oggi la nuova divisa da gioco. Nelle prossime ore, infatti, potrebbero essere pubblicate le immagini sui profili social del club.