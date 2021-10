Inaugurazione stadio e statua per Maradona: decisa la data della cerimonia

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 61 anni, l'edizione odierna della Repubblica Napoli ha dato importanti informazioni riguardo il ricordo di Diego Armando Maradona.

Statua Maradona Argentina

Secondo quanto riportato dal quotidiano, tra meno di un mese dovrebbe essere consentito il 100% della capienza negli stadi ed ecco che allora le cerimonia di inaugurazione dello stadio potrà essere effettuata dinanzi a più di 50 mila spettatori. La possibile data dovrebbe essere il prossimo 28 novembre, in occasione del match di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri. Saranno invitate allo stadio tutte le massime autorità del calcio nazionale e De Laurentiis spera di poter avere tra i suoi ospiti d'onore anche Gianni Infantino, presidente della FIFA.

In occasione del match, è in programma anche una maglia speciale coprodotta da EA7 e dal club che i giocatori azzurri indosseranno in campo. Ma l'evento più importante della giornata sarà l'arrivo allo stadio della statua di Maradona: l'opera sarà mostrata al centro del campo prima del match e poi sarà collocata all'uscita degli spogliatoi. A regalare la statua alla città è stato Stefano Ceci, ex manager e amico storico di Diego: il valore dell'opera è pari a 80 mila euro e sarà in bronzo dorato e a grandezza naturale (167 cm). La particolarità dell'opera sta nella riproduzione degli arti: la mano sinistra e il piede sinistro sono stati riprodotti in 3D.

Napoli è pronta a ricordare il suo amato Diego Armando Maradona.