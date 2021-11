Il ritorno degli ultras spinge i tifosi allo stadio: contro il Verona sarà record stagionale

Domani, il Napoli potrà contare su una splendida cornice di pubblico che aiuterà gli azzurri nell'ostico match contro il Verona di Igor Tudor: la vendita dei biglietti è in continua crescita.

Tifosi Napoli Verona

Domani pomeriggio, come già trapelato nei giorni scorsi, torneranno gli ultras in curva. Probabilmente, questa decisione del tifo organizzato partenopeo ha invogliato molti altri tifosi ad acquistare il biglietto per il match contro il Verona. Infatti, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, domani ci saranno più di 30mila tifosi sugli spalti del Maradona: finora Napoli-Torino (prima gara al 75%) deteneva il record di pubblico con 27.579 spettatori.