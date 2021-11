Ultras al Maradona, possibile novità in vista di Napoli-Verona

Da quest'oggi pare ci siano alcune novità in merito al rientro allo stadio di alcuni gruppi ultras.

Napoli tifosi Curva A

Domenica pomeriggio alle 18, infatti, in occasione di Napoli-Verona, alcuni gruppi della Curva A dovrebbero far ritorno al Maradona. Non è comunque prevista la presenza di tutti i gruppi, ma solo di alcuni di essi. Il tifo organizzato dovrebbe riunirsi nella zona inferiore della curva per tornare a dar man forte ai ragazzi di Spalletti.

Per quanto riguarda la Curva B, invece, pare che per il momento non ci sia ancora l'intenzione di tornare allo stadio.

In base a quanto poi riportato da Calciomercato.it, pare che gli ultras abbiano avuto alcune rassicurazioni. Infatti, non dovrebbe arrivare nessuna multa per i cambi posti, salvo ovviamente l’occupazione delle vie di fuga che resta doverosamente sanzionata