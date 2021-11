Renica: "La Serie TV su Maradona è piena di errori. Hanno fatto diventare Bruscolotti un bomber"

L'ex calciatore del Napoli, Alessandro Renica, ha scritto un messaggio sul suo profilo Facebook in cui ha aspramente criticato la Serie TV "Maradona: Sogno Benedetto", che sta andando in onda su Amazon dedica all'ex Pibe de Oro, a causa di alcuni grossi errori presenti nella trama della serie. Ecco quanto scritto da Renica:

Messaggio Renia sulla Serie TV dedicata a Maradona

"La serie su Amazon su Diego e piena zeppa di errori, hanno fatto diventare Bruscolotti un “bomber“ 😂😂😂 e il goal del secolo (quello in Inghilterra-Argentina al Mondiale di Messico '86, ndr) è stato fatto al delle Alpi (stadio di Torino, ndr) secondo loro.

Inoltre fanno credere che Diego saltasse in quei anni (i primi a Napoli) gli allenamenti, cosa non vera, per fare vita notturna... se tanto mi da tanto sta diventando una schifezza questa serie... e a questo punto è forse tutto da mettere in dubbio".