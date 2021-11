Napoli, tutte le possibili combinazioni del girone di Europa League

Il Napoli di Luciano Spalletti ha ottenuto sei punti chiave nel doppio scontro con i polacchi del Legia Varsavia. Nel contempo il Leicester è stato frenato dallo Spartak Mosca in casa. Questi risultati aprono sorprendenti scenari nel girone C di Europa League.

IL NUOVO REGOLAMENTO

La UEFA ha modificato il regolamento dell'Europa League, in concomitanza e a causa della prima edizione della Conference League. La differenza sostanziale consiste nell'assenza dei sedicesimi di finale per le prime classificate degli otto gironi.

Infatti, le prime classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, e attenderanno le vincenti dei sedicesimi, che si disputeranno tra le seconde classificate di Europa League e le terze dei gironi di Champions League.

Regolamento Napoli Europa League

IL GIRONE DEL NAPOLI

Dopo quattro partite ed un inizio complicato, il Napoli ha conquistato la vetta in solitaria del girone C di Europa League, a quota sette punti. Insegue proprio il Legia Varsavia, fermo a sei punti, ottenuti dopo due giornate. Al terzo posto, con cinque punti, a sorpresa, il Leicester City di Brendan Rodgers. A chiudere il girone, con quattro, lo Spartak Mosca, capace di battere il Napoli capolista.

A due giornate dal termine, non c'è ancora nessun verdetto, e sono in ballo tutte le quattro squadre del girone di Europa League.

LE POSSIBILI COMBINAZIONI DOPO LA QUINTA GIORNATA

Il prossimo turno potrebbe già definire la prima posizione del girone in favore degli azzurri. Il Napoli affronterà lo Spartak Mosca, con cui ha perso 2-3 al Maradona, mentre il Leicester giocherà in casa contro il Legia Varsavia.

Per chiudere matematicamente il girone al primo posto, con una giornata d'anticipo, l'unica combinazione in favore del Napoli è una vittoria contro i russi, in contemporanea ad un pareggio nell'altro match, tra Leicester e Legia. In questo caso il Napoli toccherà quota dieci, andando a più tre dai polacchi, con scontro diretto a favore e più quattro dagli inglesi, così da garantirsi un posto agli ottavi di Europa League 21/22.

Napoli Legia Europa League

Con una vittoria contro i russi, in caso di mancato pareggio nell'altro match, il Napoli avrà comunque la matematica certezza del passaggio del turno, in quanto con la vittoria del Leicester il Legia andrà a -4, mentre con una vittoria del Legia il Leicester avrà cinque punti di distacco dal Napoli.

IN CASO DI PAREGGIO

Se il Napoli dovesse pareggiare contro i russi, a prescindere dal risultato del King Power Stadium, non avrebbe la matematica certezza neanche di passare il girone. In caso di pareggio tra Leicester e Legia manterrebbe la prima posizione, rimandando il tutto all'ultima giornata. Anche in caso di vittoria del Leicester, con meno di cinque gol di scarto, il Napoli resterebbe al primo posto, a pari punti con gli inglesi ma con differenza reti migliore, a più due dal Legia.

Questa combinazione consentirebbe al Napoli di poter pareggiare contro il Leicester all'ultima giornata, e, anche nel caso di vittoria del Legia contro lo Spartak, terminare al primo posto il girone, a pari punti con Leicester e Legia Varsavia.

Leicester Napoli Europa League

In caso di vittoria del Legia contro il Leicester, considerando il pareggio del Napoli, i ragazzi di Spalletti perderebbero il primo posto nel girone, ritrovandosi a meno uno dai polacchi e a più tre dal Leicester City.

IN CASO DI SCONFITTA

Se il Napoli dovesse perdere contro lo Spartak Mosca, gli azzurri rischierebbero addirittura il terzo posto. In quanto verrebbero agganciati a quota sette dallo Spartak, con cui hanno lo scontro diretto a sfavore. Se l'altro match non termina in parità, allora il Napoli verrebbe superato dalla vincente di Leicester e Legia, scalando così al terzo posto.

In caso di pareggio tra inglesi e polacchi allora la situazione del girone sarebbe incredibile. Con Napoli, Legia e Spartak a quota sette punti, seguite dal Leicester ultimo a meno uno.

Simone Falasca