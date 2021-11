Ounas: "Il gol? È venuto nella mia testa e ci ho provato. Spalletti ha un segreto per farci migliorare"

Adam Ounas, attaccante del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Legia Varsavia-Napoli, gara valida per la quarta giornata del girone C di Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago - Ounas

"Il mister sta dando fiducia a tutti, siamo forti. Possiamo solo migliorare. In allenamento ci facciamo trovare sempre pronti: penso che così possiamo solo migliorare. Il gol? Sono contento: è venuto così nella mia testa, ci ho provato e sono felice di averlo realizzato. Più che l'aspetto personale, conta la vittoria: siamo tutti soddisfatti".

"Le partite che ho giocato con continuità col Crotone mi hanno permesso di conoscere meglio il campionato italiano. Devo essere sempre determinato, per far capire al mister che ha bisogno di tutti. Sono contento di essere qui, e spero di restare a lungo in azzurro, mi auguro di poter giocare di più".

"Coppa d'Africa? C'è ancora tempo, è lontana, ci sono ancora tante partite da disputare. Pensiamo prima al campionato. Non si tratta di prendere il posto dell'altro, dobbiamo pensare solo a giocare bene tutti insieme. Il mister è bravo a farci giocare bene, andiamo avanti su questa strada per fare ancora tante cose belle".