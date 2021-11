Mertens: "Crediamo nell'Europa League, avevo un tormento da 5 anni"

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Legia Varsavia-Napoli, gara valida per la quarta giornata del girone C di Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

"Abbiamo ottenuto una bella vittoria. L'Europa League è una bella cosa, Quando ci sei dentro devi dare tutto. Dopo la traversa siamo cresciuti. Il gol? Era un po' di tempo che mancava".

"Mi faceva male la spalla da 5 anni e mi sono operato. Ora sto bene. Ho sempre lavorato in allenamento, aspettando il mio momento: con i 5 cambi si può fare tanto. Siamo contenti per la vittoria. Con i cambi dalla panchina possiamo diventare fortissimi. Sono contento per il bambino in arrivo, volevo fare un bel gol e ci sono riuscito".

"I giocatori arrivati hanno aumentato la qualità del gruppo. Anguissa non lo conoscevo bene e sta dando un notevole contributo. Poi penso a Osimhen, che sta facendo benissimo".