Legia Varsavia, Gołębiewski: "Risultato severo, è mancato un dettaglio per stravolgere la partita"

Marek Gołębiewski, allenatore del Legia Varsavia, ha parlato in conferenza stampa al termine di Legia Varsavia-Napoli, gara valida per la quarta giornata del girone C di Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

"Non sono un arbitro, quindi non sta a me giudicare le decisioni sul primo rigore per il Napoli. A quel punto eravamo in parità, poi c'è stata un secondo rigore e siamo crollati. Abbiamo giocato in difesa bassa e in contropiede. Tre o quattro volte avremmo potuto segnare".

"Devo ammettere la superiorità della squadra italiana, ma purtroppo l'1-4 per me è un risultato molto sgradevole. I ragazzi meritano qualcosa in più".

"Purtroppo è mancato il secondo gol. Con un punteggio di 1-2, psicologicamente si va in crash, sai che non creerai molto. Il punteggio finale è troppo severo".