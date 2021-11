Giuntoli: "Osimhen? Domani notizie certe, per gennaio ci sono delle valutazioni da fare"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio di Legia Varsavia-Napoli, gara valida per la quarta giornata del girone C di Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago

Legia-Napoli, le parole di Giuntoli

"Chi giocherà avrà grandi motivazioni. C'è voglia di imporsi su un campo difficile, tutto il gruppo vuole dimostrare di essere all'altezza. Mertens non si discute. L'anno scorso Petagna ci ha fatto fare dei punti. Vogliamo fargli prendere minutaggio per averlo al 100% insieme a Mertens per quando ci sarà la Coppa d'Africa".

"Anguissa? Abbiamo puntato tanto su di lui, sapevamo la sua forza, è un ragazzo straordinario che dà sempre tutto, il mister fa fatica a farne a meno. Poi abbiamo preso Juan Jesus".

“Osimhen rientrerà già con il Verona? Vediamo domani. Il suo problema dovrebbe essere una roba leggera, oggi si è allenato insieme agli altri. Siamo fiduciosi, ma aspettiamo domani”.

"Mercato di gennaio? Intanto dobbiamo avere delle risposte di Ghoulam, che sta sempre meglio, poi c'è Zanoli da valutare. Può darsi anche che dal mercato non prenderemo nulla, vedremo se ci saranno delle opportunità".