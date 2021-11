Zielinski: "Il gol con la Salernitana è stato importante per me e la squadra. Voglio segnare e fare più assist"

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra gli azzurri e il Legia Varsavia. Ecco quanto evidenziato:

"Ho avuto poche opportunità di sfidare squadre polacche, vengo qui per una partita che conta, sono contento, ma spero di vincere domani. La rete contro la Salernitana? Il gol è stato importante per me, ma soprattutto per la squadra, ma sono sempre stato sereno nonostante qualche problema fisico, ma ormai è passato e sto tornando ai miei livelli.

Conferenza stampa Legia Varsavia Napoli Spalletti Zielinski

Le difficoltà del Legia Varsavia? Difficile da spiegare. Hanno buoni giocatori, da anni sono i più forti in Polonia, non lo so ma sono problemi del Legia. Spero torneranno ai loro livelli, ma dopo questa partita. L'ambiente sarà caldissimo. Noi ci teniamo tanto alla competizione, abbiamo una rosa ampia e forte e abbiamo tutto per giocarcela fino in fondo.

Segnare di più della scorsa stagione? Sì, vorrei segnare di più, fare gol e assist per dare di più alla squadra e aiutare i compagni a fare meglio. Legia diverso rispetto all'andata? Sì, giocheranno diversamente rispetto a Napoli, credo saranno più offensivi ma per noi non cambia tanto, siamo preparati bene e dobbiamo vincere. Le sensazioni sono buone, ma giocherò come ogni partita per mostrare il lato migliore di me".