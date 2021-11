Caressa convinto: "Osimhen in Serie A domina grazie al suo fisico. Scudetto? Si deciderà tutto in un mese, vi dico quando"

Il giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa è intervenuto in diretta su Twitch con OCW Sport parlando del Napoli, di Osimhen e della lotta scudetto. Ecco quanto evidenziato:

"Osimhen è un attaccante molto fisico. Per certe caratteristiche mi ricorda George Weah. In Italia gli attaccanti fisici funzionano sempre. Vedi Ibra che dominerà anche oltre i 40 anni. In Serie A non ci sono difensori con caratteristiche adatte a questa tipologia di calciatori. Solo Chiellini e Smalling.

FOTO: Getty - Napoli

Lotta scudetto? Milan e Napoli hanno qualcosa in più. Forse solo l'Inter può rientrare. Per le altre è quasi impossibile. Sapete perché? Perché si deciderà tutto a febbraio: da Marzo in poi il calendario sarà abbastanza semplice. Qualora Milan e Napoli dovessero arrivare a febbraio con più di 5 punti, ci sarebbe un duello fino alla fine.

Spalletti? Per me tatticamente è uno dei migliori allenatori al mondo. Ha un piccolo difetto: ama la teoria dei nemici. Teoria che ha inventato Mourinho. Forse anche a causa delle sue esperienze passate. Credo, tuttavia, che a Spalletti molto spesso si riconoscano pochi meriti".