SSC Napoli, disponibile su Amazon il kit per le gare europee: costi e dettagli

Arrivano buone notizie per i tifosi del Napoli: sono da poco disponibili negli Amazon Brand Store i kit da gioco utilizzati dagli uomini di Spalletti per le gare di Europa League. Si tratta delle divise con le finiture color oro, differenti da quelle utilizzate in campionato con gli inserti blu.

Ad annunciarlo è la stessa SSC Napoli tramite un comunicato ufficiale su Twitter. Il prezzo della maglia è di 125 euro, mentre i pantaloncini da gioco costeranno 58 euro e i calzini 23 euro. In vendita anche la linea rappresentanza con magliette (60 euro), pantalocini (48 euro), polo (85 euro) e felpe (110 euro).

