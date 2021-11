Napoli Femminile, riunione tra società e squadra dopo l'addio del d.g. Crisano: di cosa si è parlato

Questa mattina il Napoli Femminile si è riunito prima di iniziare la seduta di allenamento alla presenza dell’amministratore delegato Francesco Tripodi, del consigliere Gigi Panza e del socio Paolo Fontanarosa.

La società, anche a nome del Presidente Carlino, ha voluto fare sentire più che mai la sua vicinanza al gruppo. Importanti le parole dell’amministratore delegato Francesco Tripodi che - prima di ogni altra cosa - ha invitato le ragazze a ritrovare il sorriso perché un ambiente sereno, una squadra che si diverte e gioca con determinazione e senza paura “è ciò che ci serve in vista della partita con la Lazio e delle squalifiche cui dovremo far fronte”, è praticamente “l’ingrediente in più” - ha detto l’amministratore delegato del club rivolgendosi alle calciatrici.

Tripodi ha ringraziato l’ex direttore generale Crisano per il lavoro svolto ed ha spiegato alle azzurre che occorre “una inversione di tendenza sul piano motivazionale perché Napoli - ha tenuto a ricordare Tripodi - rappresenta una delle piazze più importanti d’Italia e va onorata con gioia e impegno”. Il club sta investendo tanto ed è pronto a farlo ancora, ma l’amministratore delegato confida in un clima diverso: “All’interno dello spogliatoio non debbono esserci gerarchie di alcun tipo e frizioni di sorta, ma soltanto sorrisi e gioia”. Sperando, ovviamente, di sorridere e gioire anche domenica dopo la partita contro la Lazio.