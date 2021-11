Dalla Polonia distruggono il Legia Varsavia: "Come una camera mortuaria"

Giovedì sera il Napoli affronterà il Legia Varsavia nel quarto turno di Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono chiamati a vincere per poter balzare al primo posto in classifica e proiettarsi verso gli ottavi di finale. Il club polacco non sta vivendo un buon momento, soprattutto in campionato e stanno iniziando le prime, fortissime critiche alla società.

Borek: "Legia Varsavia come una camera mortuaria"

Il giornalista polacco Mateusz Borek, ai microfoni di Moc Futbolu su Kanale Sportowym, ha parlato del tragico momento del Legia Varsavia, prossimo avversario del Napoli.

"Somigliano ad una camera mortuaria. Ci sono diversi problemi che hanno influenzato il presente. Il club, dopo diversi anni di assenza dalle coppe, si trovava in una situazione finanziaria molto difficile. Chi ha comprato il Legia? O giocatori che non sono desiderati da altri o svincolati. Ad inizio anno avevano solo 7 calciatori per preparare la stagione. In un attimo hai bisogno di 20-22 giocatori di alto livello per competere efficacemente nelle coppe europee e nel campionato. Molti di quelli presenti in rosa non sono fatti per il calcio professionistico".