Milan, Kjaer lancia la sfida: "Napoli squadra molto forte, ma è presto per parlare. Con 2-3 infortuni può cambiare tutto"

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista a CBS Sport in cui ha parlato anche del Napoli e della Serie A in generale. Di seguito quanto evidenziato:

"Siamo difficili da battere e abbiamo mostrato maturità in questo, che è un grande passo. Con gli acquisti della scorsa estate siamo cresciuti e abbiamo aggiunto qualità alla squadra. Naturalmente stiamo lottando per il titolo ora, ma ho anche detto all'inizio della stagione che avevamo bisogno di migliorare il secondo posto dello scorso anno. Rimane solo un posto da raggiungere.

Il Napoli sembra molto forte. Sono molto dinamici e giocano un ottimo calcio. Penso che sia ancora presto per parlare perché ci sono così tante cose che possono avere un impatto su un'intera stagione. Ci sono il virus e gli infortuni: con due o tre brutti infortuni puoi perdere sei o sette partite cruciali.

FOTO: Imago - Kjaer Milan

Serie A? Penso che ci sono tante squadre, specialmente quest'anno, che sono sullo stesso livello. È un po' per le circostanze di cui abbiamo parlato prima, ma è incredibile. Ti tiene sulle spine ogni partita per essere sempre competitivo. Piccoli dettagli che possono fare la differenza. È eccitante per le persone all'esterno ma anche per noi essere parte di una tale stagione".