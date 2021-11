Insigne e Osimhen, quando è previsto il rientro? L'annuncio di De Maggio

Valter De Maggio, giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato durante la trasmissione "Radio Goal" in onda su Radio Kiss Kiss Napoli delle condizioni fisiche di Osimhen e Insigne. Ecco quanto evidenziato:

FOTO: Imago - Insigne Osimhen Napoli

Insigne e Osimhen: i tempi di recupero

"Mi giungono aggiornamenti per quanto riguarda Insigne e Osimhen: i due calciatori ci saranno domenica nella gara di campionato contro l'Hellas Verona. In dubbio invece la loro presenza contro il Legia in Europa League".