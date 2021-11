Idasiak: "Spalletti ama scherzare con i calciatori, Gattuso giocava in allenamento con noi. Ospina o Meret? David ha più esperienza"

Il portiere della Primavera del Napoli, Hubert Idasiak, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sport.pl.

In Primavera facevi bene, così Carlo Ancelotti ti chiamò in prima squadra. Com'è l'allenatore italiano in privato?

"È impossibile non apprezzarlo. È stato lui a portarmi al primo ritiro estivo con la prima squadra. Forse non abbiamo parlato molto, ma durante gli allenamenti, si avvicinava a me, faceva qualche battuta e mi dava un consiglio tecnico. È stato il massimo per un ragazzo. Sono stati i suoi assistenti a dirci cosa fare, ma la sua calma trasmetteva tranquillità alla squadra".

E che allenatore era Gennaro Gattuso?

"Molto spesso interrompeva le azioni durante l'allenamento, e li dirigeva in prima persona. Diceva che bisogna correre di più durante le partite, e senza un duro allenamento non era possibile. E soprattutto, a volte, partecipava con noi durante l'allenamento. Gli piaceva crossare per gli attaccanti su calcio d'angolo".

Intervista Idasiak Napoli

E Spalletti?

"È una persona molto allegra, gli piace scherzare con i giocatori. Ma se qualcosa non gli piace, l'atmosfera si fa subito seria. È un perfezionista. Se qualcosa non va, continua a farlo ripetere. Anche se devono essere 10 ripetizioni. Tuttavia, ha sicuramente una straordinaria conoscenza tattica. Basta dare un'occhiata ai nostri calci piazzati del gioco. Stanno arrivando i gol perché vengono fatti con particolare attenzione. Inoltre, Spalletti fa anche notare che bisognerebbe usare molti passaggi no-look. Invita i giocatori dal campo, ad esempio, a guardare a destra e a giocare a sinistra. E puoi vedere che i suoi consigli funzionano perché vinciamo la maggior parte delle partite".

Perché Spalletti sceglie Ospina e non Meret?

"Sono su un livello simile, ma forse il punto è che Ospina ha più esperienza. Meret è più bravo sulla linea di porta, e il colombiano gioca meglio in primo piano e legge meglio il gioco. E la cosa più importante: Ospina gioca meglio con i piedi. Spalletti lo tratta come un metronomo, non come un portiere. Dice di non aver paura di giocare con lui. A proposito: giocare con i piedi è un aspetto che devo migliorare".

Come ti rapporti a loro?

"La differenza si riduce ogni anno, ma mi manca ancora molto per essere come loro. La minima differenza è nell'intervento d'istinto. Tuttavia, leggono meglio il gioco, si posizionano meglio, comunicano meglio con la difesa, giocano meglio. Insomma, ho ancora tanto lavoro da fare".

Qual è il tuo stile?

"Si basa sui riflessi e sulla velocità. Se sei più basso, salti più in alto, quindi ho superato la differenza fisica. Forse mi manca qualche centimetro, ma sui tiri dalla distanza provo ad anticipare l'intervento per chiudere meglio lo specchio della porta. Provo a colmare i limiti con la mia intelligenza. Si potrebbe dire che - mantenendo tutte le proporzioni - il mio stile assomiglia a Keylor Navas o Ospina. Comunque, quest'ultimo è un modello per me".

Quale sarà il tuo futuro?

"Non mi piace guardare troppo lontano nel futuro. Mi concentro sul lavoro quotidiano con la prima squadra, guardando Ospina e Meret, e sulle partite della Primavera".

E il tuo sogno per il futuro?

"Nella mia vita, mi piacerebbe un giorno formare una famiglia ed essere in grado di sostenermi con il calcio abbastanza da offrire ai miei parenti una bella vita o rinnovare la casa di famiglia. Non sono cresciuto in condizioni disagiate, ma vorrei in qualche modo ripagare mia madre e mio padre per il loro sacrificio. E quando si tratta di calcio, sarà un sogno che si avvera debuttare in nazionale e giocare in Champions League. Un giorno mi piacerebbe guardarmi allo specchio e dire: Hubert, hai dato il massimo".