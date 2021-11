L'ottima stagione che sta disputando il Napoli ha messo in vetrina i tanti calciatori azzurri, ora tornati ad essere apprezzatissimi in tutta Europa. Un calciatore in particolare si sta ampiamente rilanciando in questa prima parte di campionato: parliamo di Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo è tornato sui grandi livelli della sua prima annata in azzurro, quando in panchina siedeva Carlo Ancelotti. E proprio il tecnico pare intenzionato a lavorare nuovamente con l'andaluso ex Real Betis.

Fabian Ruiz può salutare il Napoli in estate: il Real Madrid prepara l'offerta

Fabian Ruiz Napoli

Infatti, come riferito da El Chiringuito TV, Fabian Ruiz sarebbe diventato il primo obiettivo per il centrocampo del Real Madrid nella prossima stagione. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel giugno 2023 con il Napoli, motivo che spingerà il club partenopeo a prendere una scelta la prossima estate: rinnovare il contratto per evitare di perderlo a parametro zero o cederlo al migliore offerente.

Il Real Madrid è già in prima fila, con Ancelotti che non vedrebbe l'ora di avere nuovamente Fabian Ruiz a sua disposizione.