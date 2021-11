Manolas sulla strada del recupero: potrebbe essere a disposizione per la gara con il Verona

L'espulsione rimediata da Kalidou Koulibaly nella gara di ieri contro la Salernitana desta preoccupazione in casa Napoli. Oltre Rrahmani, infatti, l'unico altro difensore centrale a disposizione ad oggi sarebbe Juan Jesus. Il calciatore brasiliano sta progressivamente entrando nei meccanismi di gioco della squadra di Spalletti, ma non sembra ancora al top della forma.

Ci sono buone notizie, però, per quanto riguarda Kostas Manolas. Il difensore greco, infatti, starebbe recuperando dall'infortunio alla caviglia rimediato in allenamento qualche settimana fa. Non è ancora certa la sua presenza, ma il numero 44 azzurro potrebbe farcela a giocare domenica contro il Verona dal primo minuto.

FOTO: Imago - Manolas Napoli

Europa League, ci sarà Juan Jesus

Domani è prevista la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno e si potrà capire se le condizioni fisiche del greco sono in miglioramento o meno. Intanto Juan Jesus si candida a giocare dal primo minuto la gara di Europa League di giovedì contro il Legia Varsavia. Lo riporta Sky Sport.