Serie B, Folorunsho contro Gaetano: com'è andata la sfida tra i due talenti di proprietà del Napoli

Arrivano novità che riguardano i calciatori del Napoli in prestito in Serie B. Nella sfida di oggi tra Pordenone e Cremonese, terminata 2 a 2, si sono affrontati Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano.

I due, entrambi di proprietà del Napoli, non sono stati particolarmente incisivi in questa prima parte di stagione. Nella gara odierna, però, Folorunsho ha siglato un assist decisivo sulla rete del 2-2 per Zammarini. Gaetano non è riuscito invece a mettere in difficoltà la difesa friuliana.

FOTO: Imago - Folorunsho

Folorunsho ha collezionato 11 presenze, 2 gol e 1 assist finora in questa stagione. Il centrocampista italo-nigeriano sta trovando continuità di rendimento con la maglia del Pordenone. Per Gaetano solo 9 presenze e 1 assist, ma la sua annata alla Cremonese è cominciata a metà settembre, dopo due presenze in Serie A con il Napoli nelle sfide contro Venezia e Genoa.