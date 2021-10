Salernitana, Colantuono: "Sensazioni da brividi, l'hanno fatto i nostri tifosi"

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio di Salernitana-Napoli, gara valida per l'11ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Le sensazioni sono da brividi, i nostri tifosi ci hanno accompagnato fino allo stadio con grandi incitamenti. Dobbiamo trasformare sul campo quello che loro ci hanno trasmesso in questo tratto di strada”.

FOTO: Imago

“Schiavone si è guadagnato un posto in campo dopo il gol contro il Venezia; in più abbiamo delle defezioni a centrocampo, la scelta è stata dettata anche da questo tipo di necessità. In ogni caso lui è un ragazzo serio, che si impegna sempre: si è meritato il posto da titolare”.