Petagna: "Spalletti ci ha dato qualcosa in più. Ho un problema quando entro in campo"

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Salernitana-Napoli, gara valida per l'11ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Quando subentro a volte faccio fatica ad entrare subito in partita. Il mister è bravo a metterci in condizione, stiamo lavorando tanto, poi io devo sfruttare i pochi minuti a disposizione per giocare ed essere al livello degli altri”.

“Avevamo bisogno di qualcuno che attaccasse di più la profondità per trovare Zielinski tra le linee. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, in uno stadio così carico come quello della Salernitana è stata davvero dura. Abbiamo fatto una grande partita, non era scontato. Siamo stati bravi a non subire gol”.

“Assenza di Osimhen? Ho sperato un pochino di giocare al posto suo sinceramente. A me piacerebbe giocare anche insieme ad Osimhen, ma queste sono decisioni che deve prendere il mister”.

FOTO: Imago - Petagna

“Il mister è stato bravo a farci credere in noi stessi. Spesso l’anno scorso ci è mancata questa convinzione e non siamo stati in grado di vincere queste partite sporche, come quella di oggi. Quest’anno abbiamo più consapevolezza di essere forti. Siamo un gruppo ampio: pensate a Ghoulam, Lobotka, Demme. Tutti i calciatori hanno grande qualità e sono allo stesso livello, si nota anche durante la settimana in allenamento”.

“Io sono felice di essere rimasto al Napoli e di essere allenato da un grande allenatore come Spalletti. I compagni di squadra sono eccezionali, con loro puoi soltanto migliorare ogni giorno”.