Juan Jesus: "Gruppo fantastico, ecco come sono stato accolto"

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio di Salernitana-Napoli, gara valida per l'11ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Questo è un gruppo che mi ha accolto benissimo, è fantastico. Sono contento di quello stiamo facendo e di come stiamo andando”.

FOTO: Imago - Juan Jesus

“Stiamo facendo un grandissimo campionato, sia in attacco che in difesa. Non parliamo solo dei difensori, Kou e Amir, ma anche del resto della squadra che sta rendendo il percorso più semplice”.