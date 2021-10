Colantuono in conferenza: "Il Napoli lo ha fatto pochissime cose"

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa al termine di Salernitana-Napoli, gara valida per l'11ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

"Sono amareggiato per il risultato, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Avevamo preparato la gara su Osimhen, ma poi ci siamo adattati e il Napoli ha comunque tirato pochissime volte verso la porta. Anche col Venezia abbiamo giocato bene, ma ogni tanto si possono vincere anche queste gare qui, serve grandissima concentrazione".

FOTO: Imago - Colantuono

"Gondo è stato bravo, ha attaccato la profondità. Il rosso a Kastanos? Perdiamo un altro pezzo. Rischiamo di non avere più cambi tra i centrocampisti, a meno che non li adattiamo. Piove sul bagnato, ma non possiamo piangerci addosso. Dovremo fare una battaglia sportiva contro la Lazio, non vogliamo discostarci da quel gruppo di squadre che lottano persalvarsi".