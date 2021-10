Futuro Mertens: addio Napoli, andrà all'estero

Il Napoli è ancora nelle mani di Dries Mertens. Almeno per questa sera contro la Salernitana, Luciano Spalletti si affiderà al neo-papà belga a causa dell'infortunio al polpaccio di Victor Osimhen. Poi il centravanti atipico sceglierà con cura il suo futuro, molto probabilmente lontano dagli azzurri. Dries è all'ultimo anno di contratto e ha corteggiamenti "esotici" già da un po' di tempo.

Napoli Mertens

Calciomercato Napoli, Mertens in MLS

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, quella in corso è l'ultima stagione di Dries Mertens con il Napoli. L'attaccante belga ha il contratto in scadenza a giugno e con ogni probabilità non sarà rinnovato. Il suo futuro potrebbe essere in MLS, visto che già da un po' di tempo ci sono corteggiamenti americani e "Ciro" non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.