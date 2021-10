Petagna o Mertens? Spalletti ha scelto: prima da titolare in Serie A

Dries Mertens è l'uomo scelto da Luciano Spalletti per la gara di oggi pomeriggio tra Salernitana e Napoli. L'attaccante belga ha da poco annunciato che diventerà papà nei prossimi mesi e ora è pronto anche a riprendersi il suo posto in attacco. Insieme ad Insigne e ad uno tra Politano e Lozano andrà a ricomporre l'attacco dei "piccoletti" che lui sa gestire più che bene.

Napoli Mertens

Spalletti ha scelto Mertens: prima da titolare in Serie A

Dries Mertens partirà per la prima volta titolare in Serie A in questa stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, Spalletti ha sciolto il dubbio tra lui e Andrea Petagna e proverà a riproporre l'attacco veloce e rapido che fece faville anni fa. Per il derby campano, partita tanto sentita e complessa, Spalletti si affiderà all'esperienza del belga che cerca anche il primo gol in Serie A.