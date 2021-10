La Pepsi Arena si preannuncia un inferno: notizia dal Legia Varsavia per la sfida contro il Napoli

La settimana prossima tornerà l'Europa League e il Napoli fara visita alla capolista del girone, il Legia Varsavia.

FOTO: Getty - Pepsi Arena Legia Varsavia

Intanto in Polonia c'è già un'enorme attesa per la sfida agli azzurri. Infatti la Pepsi Arena, la casa del Legia, si preannuncia una bolgia: questo perché sono già terminati i biglietti della vendita regolare, come reso noto dal club polacco con un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO DEL LEGIA:

Wszystkie bilety na mecz @EuropaLeague Legia Warszawa - SSC Napoli dostępne w regularnej sprzedaży zostały wyprzedane 🏟️



Jednak nie wszystko stracone! Możesz zdobyć bilet poprzez założenie konta w @AionBankPL. Szczegóły ➡️ https://t.co/nPJpXwHTvg pic.twitter.com/kDLg9NFzYQ — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) October 29, 2021