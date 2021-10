Pistocchi: "Spalletti ha dato un'identità al Napoli, ma c'è un problema"

Maurizio Pistocchi, giornalista e conduttore televisivo, ha rilasciato delle dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal". Di seguito quanto evidenziato:

“Il Milan mette pressione? Spalletti ha sufficiente esperienza e capacità per sapere che bisogna pesare le parole e tenere l’ambiente sereno il più possibile. Poi bisogna lavorare per mantenere il livello altissimo. Il Napoli ha già una chiara identità: si vede sia quando la squadra è in difficoltà che quando sta bene. Il lavoro di Luciano è stato eccezionale, curato nei minimi dettagli”.

FOTO: Imago - Zielinski

Il parere su Anguissa e Zielinski

“Spalletti ha messo tutti i tasselli al posto giusto. Anguissa mi ha stupito, brava anche la società. Ha delle caratteristiche fisiche e tecniche eccezionali, strano non sia stato notato prima da altre squadre”.

“Forse il Napoli ha solo un piccolo problema: Piotr Zielinski. Non sembra adatto al ruolo da trequartista che gli ha ritagliato Spalletti. Si tratta di un ottimo giocatore completo ma fa fatica in quella posizione, ha bisogno di avere campo e di saltare l’uomo. In velocità diventa un’ira di Dio, da mezz’ala rende di più. Mertens può sostituire sia la prima punta che Zielinski sotto punta, è una risorsa importante”.