Per la Covisoc sospette "anormalità" nell'affare Osimhen: la reazione del Napoli alla notizia

Nelle ultime ore ha fatto notizia la segnalazione da parte della Covisoc riguardante 62 operazioni di mercato con sospette "anormalità", tra cui le più facoltosa sarebbero lo scambio Pjanic-Arthur tra Juve e Barcellona, insieme all'acquisto di Osimhen da parte del Napoli.

Tuttavia, il quotidiano Il Mattino ha rivelato le sensazioni che il Napoli ha provato dopo aver scoperto la segnalazione della Covisoc: "Il Napoli è assolutamente sereno, la notizia della comunicazione della Covisoc ha lasciato indifferenti. Non è la prima volta che la giustizia sportiva prova a entrare a gamba tesa. Di tanto in tanto lo ha fatto. Lo fece anche la magistratura ordinaria, con Milan e Inter, mettendo in discussione i bilanci del 2003 proprio alla luce di queste presunte plusvalenze fittizie. Risultato: tutti assolti «perché il fatto non costituisce reato»".

