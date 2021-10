"Bufera plusvalenze", Juve e Napoli nel mirino della Federcalcio: c'entra anche Osimhen

"Juve e Napoli, bufera plusvalenze", è il titolo che è possibile leggere sul Corriere dello Sport stamattina e che parla di come certi trasferimenti e certe operazioni di mercato siano finite nel mirino degli organi inquirenti in Federcalcio. Molti documenti sono in fase d'analisi ma, a dir la verità, in assenza di norme che stabiliscano un reale fair value (letteralmente, giusto valore) di un'operazione di mercato, senza prove oggettive i club non potranno mai subire vere ripercussioni.

"Nel caso specifico della Juventus ci sono 21 calciatori scambiati per una cifra pari a 90 milioni. Sotto il microscopio anche la vicenda Osimhen, con i tre giovani ceduti dal Napoli al Lille nell’ambito delle trattative per il centravanti e poi finiti a giocare in serie minori italiane", informa il quotidiano.

Ad oggi, infatti, dei quattro elementi scambiati con Osimhen nell'ambito della trattativa portata a termine per avere il nigeriano, solo il portiere greco 36enne Orestis Karnezis è ancora al Lille, mentre i giovani ragazzi provenienti dal vivaio azzurro hanno avuto altre fortune. Oggi, il centrale difensivo Claudio Manzi gioca titolare per la sorpresa del girone C di Serie C, la Turris, mentre i due esterni offensivi Luigi Liguori e Ciro Palmieri sono finiti entrambi in Serie D (il primo gioca per l'Afragolese, il secondo per la Nocerina).