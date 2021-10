Caso plusvalenze fittizie, attenzione a Juve e Napoli: cosa rischiano i due club?

In generale il discorso non si riduce solamente a Juventus e Napoli, ma i casi maggiormente analizzati nelle ultime ore sono lo scambio Pjanic-Arthur eseguito tra i bianconeri e il Barcellona, insieme all'acquisto di Osimhen da parte degli azzurri.

Così come già trattato in mattinata dal Corriere, anche la Gazzetta dello Sport ha parlato dell'argomento e ha provato a spiegare nelle sue pagine quali possono essere i rischi per i club implicati nelle indagini: "La domanda potrebbe portare all'articolo 31 del Codice di giustizia sportiva della Figc che definisce «illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia»".

Salve le possibili sanzioni, comunque potenzialmente gravi, che possono arrivare dall'UEFA, "«la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida [...] Il caso si complica e diventa più grave se questa fattispecie è concepita per conseguire i requisiti che consentono l'iscrizione ai campionati. E qui scatterebbero sanzioni più gravi, a partire dalla penalizzazione".