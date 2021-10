"Kalidou, vai alla Juve?": la risposta del difensore azzurro

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione "Radio Goal", si è parlato di Kalidou Koulibaly. Valter De Maggio, giornalista e conduttore radiofonico, ha rivelato un interessante retroscena riguardo il difensore senegalese:

"Un giorno ero fuori al centro di allenamento del Napoli e gli chiesi: 'Kalidou, vai alla Juve?' Lui mi salutò affettuosamente e mi rispose: 'Io alla Juve non andrò mai! Lo farei solo per il Real Madrid, il City, il Barcellona, club di questo calibro. 'In Italia non andrei mai in un altro club'".

FOTO: Imago - Koulibaly

Koulibaly, l'ex agente svela: "Fu pagato solo 8 milioni"

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha svelato le reali cifre dell'acquisto del difensore senegalese del Napoli nel 2014. Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli.

Koulibaly? "Micheli lo scopre al Genk, io ne parlo a Rafa Benitez e poi Bigon ha fatto il resto. È un ragazzo che è cresciuto sotto tutti i punti di vista: ovviamente era già forte, ma a Napoli è maturato e si è completato. Il Napoli lo pagò 8 milioni più qualche bonus, è stato un affare incredibile, un capolavoro".

Addio Koulibaly al Napoli? "Kalidou ha un grande rispetto per la piazza. Non si è mai sbilanciato nei giornali, non ha mai detto di voler andar via. C’erano delle voci, ogni anno ha avuto delle offerte di club importanti dove poteva anche guadagnare di più, ma sapeva anche tutto ciò che aveva a Napoli, nonostante i difetti della piazza".