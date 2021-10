Il gioiello dello Spartak Mosca non rinnoverà: anche il Napoli su di lui

Il Napoli su Jordan Larsson. Secondo quanto riportato da Aftonbladet, quotidiano svedese, il figlio della leggenda del calcio scandinavo Henrikh non rinnoverà il suo contratto con lo Spartak Mosca, in scadenza il 30 giugno 2023.

Il club russo sembra dunque disponibile a trattare una cessione immediata per meno di 10 milioni di euro. Il quotidiano svedese specifica che ci sono anche club di Serie A interessati all'attaccante, oltre il Napoli, tra cui Milan e Fiorentina.

FOTO: Imago - Larsson

Il centravanti svedese potrebbe però anche trasferirsi in Inghilterra, direzione West Ham, o in Germania, al Wolfsburg. Un'altra ipotesi sarebbe quella di vedere il 24enne indossare la maglia del prossimo club di Domenico Tedesco, allenatore ex Spartak Mosca, ora in cerca di una panchina, al quale Larsson era particolarmente legato.

Larsson in questo inizio stagione ha segnato un solo gol nelle 14 partite giocate tra campionato russo e competizioni europee (qualificazioni di Champions League e fase a gironi di Europa League).