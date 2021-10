Possibile esclusione eccellente per Spalletti: contro il Bologna!

Il Napoli affronterà il Bologna domani sera nel posticipo di questo turno infrasettimanale. Partenopei che cercheranno di tornare a vincere davanti al popolo del Maradona, dopo i primi punti persi del suo campionato, nel big match con la Roma di domenica.

I dubbi nella formazione

Vi sono ancora diversi dubbi di formazione da sciogliere per Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, uno di questi sarebbe la possibile titolarità di capitan Lorenzo Insigne. Il numero 24 si è ripreso dopo la botta subita al ginocchio come detto anche dall'allenatore del Napoli in conferenza stampa.

UDINE, ITALY - SEPTEMBER 20: Luciano Spalletti head coach and Hirving Lozano of SSC Napoli celebrate the victory after the Serie A match between Udinese Calcio and SSC Napoli at Dacia Arena on September 20, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Qualora Insigne non dovesse partire dal primo minuto, è già pronto Lozano, che può giocare su entrambe le corsie dell'attacco, con il capitano che potrebbe riposare inizialmente, per poi entrare a partita in corsa.