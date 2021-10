LIVE - Alle 14:30 la conferenza stampa di Luciano Spalletti

In vista del match in programma domani tra Napoli e Bologna è intervenuto in conferenza stampa Luciano Spalletti proprio per parlare della partita che attende gli azzurri. Queste le dichiarazioni del tecnico partenopeo:

Conferenza Luciano Spalletti

"Insigne sta bene, non ha dato sintomi di nessun genere. In questa settimana ha fatto rivedere il suo marchio di fabbrica e le sue grandi giocate. Domani bisogna cercare di vincere per continuare a dare un senso al nostro campionato e per farlo bisogna vincere le partite. Il Bologna è una squadra che non si arrende mai, basta vedere l'ultima partita disputata contro il Milan dove avevano rimontato due reti e hanno tenuto quasi fino alla fine in 9 contro 11, meritavano un risultato diverso già contro il Milan".