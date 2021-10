Rinvio Juventus-Napoli, scoppia la rabbia social dei tifosi bianconeri: "Fanno vincere sempre ADL"

Juventus-Napoli va verso il rinvio dopo la Coppa d'Africa. Inizialmente in programma il 6 gennaio, la sfida sarà calendarizzata nuovamente a causa della sfida tra Inter e Juventus in Supercoppa Italiana. La Lega Calcio, infatti, ha deciso che non si giocherà in Arabia Saudita ma a San Siro il 5 gennaio.

Juventus Napoli

Rinvio Juventus-Napoli, rabbia social dei tifosi bianconeri

Il rinvio di Juventus-Napoli, non ancora ufficiale ma praticamente già certo, ha scatenato la rabbia social dei tifosi juventini. Tanti commenti contro la Lega Calcio, riguardanti la "scelta" di favorire il Napoli di De Laurentiis che riaccoglierà tutti i calciatori rientranti dalla Coppa d'Africa.

"Ha vinto ADL", "Proporrei una sospensione del campionato finché lo deciderà il Napoli", "Noi senza sudamericani all'andata e tutti zitti, poi sono loro le vittime". E tantissimi altri commenti si sono scatenati sui social, puntando il dito contro il presidente del Napoli e contro il benestare di Andrea Agnelli.